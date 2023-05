Davongestohlen: Und es kam schlimmer für den BVB. Denn auch in Dortmund fiel ein Tor – für den FSV Mainz 05, für den es nur noch um die Ehre ging, nicht mehr um Europa, nicht mehr gegen den Abstieg. Edimilson Fernandes brachte einen Eckball in den Sechzehner, irgendwo zwischen Knie- und Kopfhöhe an den kurzen Pfosten. Und das erkannte nur einer: Andreas Hanche-Olsen entwischte erst Emre Can, tauchte ab und kam mit dem Kopf vor Sébastien Haller an den Ball, der zwischen Pfosten und Torwart Gregor Kobel einschlug (15.).

Aus Bochum gelernt: Der BVB brauchte nun zwei Tore zum Titel. Und das erste schien ganz nahe, als Dominik Kohr im Mainzer Strafraum Dortmunds Raphaël Guerreiro etwas tapsig in die Hacken trat. Schiedsrichter Marco Fritz übersah das Foul zunächst, Erinnerungen an das Unentschieden in Bochum wurden wach, als Referee Sascha Stegemann Dortmund einen Elfmeter verwehrte. Doch diesmal schaltete sich der Video-Assistent ein, und Fritz zeigte nachträglich auf den Punkt.