Bei der Rückkehr von Trainer Marco Rose in das Stadion seines Ex-Klubs aus Mönchengladbach besiegte die Borussia RB Leipzig 3:0 (2:0). Nach dem 3:0-Sieg von RB in der Vorwoche über Borussia Dortmund verpasste Leipzig damit den Sieg auch gegen das zweite ehemalige Team Roses. Die Gladbacher profitierten von vielen Leipziger Abwehrfehlern. Jonas Hofmann hatte die Borussia mit einem Doppelpack (10. Minute, 35.) in Führung gebracht. Ein sehenswerter Lupfer von Ramy Bensebaini (53.) sorgte für die vorzeitige Entscheidung.



Damit konnte Leipzig nicht an die gute Leistung in der Champions League bei der knappen 0:2-Niederlage gegen Real Madrid anknüpfen und rutschte nach nur zwei Siegen aus sieben Spielen auf Tabellenplatz 12. Mönchengladbach dagegen rückte nach zuletzt drei Spielen ohne Sieg durch den Erfolg über Leipzig auf Tabellenplatz sechs vor.