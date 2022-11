Gladbach schlägt Stuttgart in der Fußball-Bundesliga Hofmann trifft bei Comeback nach knapp vier Minuten

Anschließend schaute Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck sich einen Armeinsatz Bensebainis im Zweikampf mit Waldemar Anton noch einmal auf Zuruf des Video-Assistenten an, beließ es aber wohl zurecht bei einer Gelben Karte für den Gladbacher Verteidiger. In Gleichzahl zeigte die Borussia weiter ansehnlichen Fußball: Nach einer Ballstafette flankte Plea per Außenrist in die Mitte, wo Thuram seinen neunten Saisontreffer erzielte und damit zu den Top-Torjägern der Liga, Christopher Nkunku (RB Leipzig) und Niclas Füllkrug (Werder Bremen) aufschloss.

Tomás bringt den Anschluss, aber Gladbach bleibt ruhig

Wenn die Gäste gefährlich wurden, dann weiter über Tomás: Der Portugiese ließ mit einer starken Ballannahme Gladbachs Verteidiger Marvin Friedrich stehen, drehte sich hin zum Tor und traf mit einem halbhohen Schlenzer zum Anschluss (34.). Tobias Sippel im Tor der Borussia war ohne Chance.