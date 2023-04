Fußball-Bundesliga Sorgenkinder Ngoumou und Pléa beenden Gladbacher Negativlauf

In der zweiten Hälfte begannen die Gäste zielstrebiger und kamen durch Mattias Svanberg direkt zur großen Chance auf den Ausgleich. Der Schwede scheiterte allerdings am glänzend reagierenden Jonas Omlin im Gladbacher Tor (47.). Der Treffer fiel auf der Gegenseite: Pléa, zuletzt auch im ausgedehnten Formtief, legte per Kopf mustergültig für Marcus Thuram auf, der – ebenfalls per Kopf – zum 2:0 traf (63.). Das Wolfsburger Aufbäumen blieb aus, die Gastgeber gewannen erstmals seit Mitte Februar wieder ein Budesligaspiel.

Mönchengladbach wahrt mit nun 35 Punkten seine Chance auf die Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb, während Wolfsburg (39 Punkte) die Gelegenheit verpasst, Frankfurt und Mainz nach deren Punktverlusten am Samstag zu überholen.