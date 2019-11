Tabellenführer Borussia Mönchengladbach hat die vier Punkte Vorsprung auf die ersten Verfolger verteidigt. Im frühen Sonntagsspiel der Bundesliga gewannen die Gladbacher 3:1 (2:0) gegen Werder Bremen. Ramy Bensebaini (20. Spielminute) und Patrick Herrmann (22. und 59.) erzielten die Tore für die Gastgeber. Leonardo Bittencourt traf in der Nachspielzeit für Werder (90.+3). Bremen wartet seit nunmehr sieben Partien auf einen Sieg und ist momentan Tabellenvierzehnter.

Fast wäre Gladbach schon nach 36 Sekunden in Führung gegangen. Doch der zuletzt überragende Marcus Thuram setzte den Ball per Schienbein knapp am Tor vorbei. Zwei Minuten später hatte Bremen die Chance auf das 1:0. Maximilian Eggestein zwang Yann Sommer zu einer Parade.

Nach dem turbulenten Start hatte der Gastgeber mehr Ballbesitz, Bremen, das defensiv in einer Dreierkette agierte, lauerte auf Konter. Nach einer Freistoßflanke von Laszlo Bénes traf der völlig frei stehende Bensebaini per Kopf zur Führung für Gladbach. Nicht einmal zwei Minuten später zögerte Jiri Pavlenka bei einem langen Ball von Ginter zu lange beim Rauslaufen. Thuram war deswegen zuerst am Ball und legte für Herrmann auf, der mit einem Schuss ins leere Tor auf 2:0 erhöhte.

VAR und Sommer verhindern Anschluss

Kurz danach lag der Ball im Netz der Gastgeber, weil aber Milot Rashica zuvor Zakaria gefoult hatte, zählte das Tor von Yuya Osako nach Videobeweis zurecht nicht (28.). Bremen spielte weiter mutig nach vorne, kreierte vor allem über den starken Rashica noch einige Chancen. Sommer gewann noch einmal das Duell mit Eggestein, parierte einen Flugkopfball aus fünf Metern stark (42.).

Auch in der zweiten Hälfte hatte Bremen zunächst die besseren Torgelegenheiten, aber selbst ein Elfmeter reichte zunächst nicht für ein Tor. Davy Klaassen vergab die große Chance nach einem Foulspiel an Osako (53.). Sechs Minuten später sorgte Herrmann, der bei seinem Schuss aus knapp 13 Metern nicht angegriffen wurde, mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung.

Borussia Mönchengladbach - Werder Bremen 3:1 (2:0)

1:0 Bensebaini (20.)

2:0 Herrmann (22.)

3:0 Herrmann (59.)

Mönchengladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer (34. Hofmann), Bénes (59. Neuhaus), Zakaria - Thuram, Pléa (81. Stindl), Herrmann

Bremen: Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Langkamp, Friedl (81. Sargent) - Sahin (73. Goller) - M. Eggestein, Klaassen - Bittencourt, Rashica - Osako

Gelbe Karten: Lainer, Elvedi, Herrmann / Veljkovic, Friedl, Sahin, Klaassen

Gelb-Rote-Karte: Bensebaini (87.)

Schiedsrichter: Stieler

Zuschauer: 54.022