Fußball-Bundesliga 0:4 in Mainz – Mönchengladbach schlägt sich selbst

Eine Woche nach dem 3:2-Erfolg gegen Bayern München war Gladbach in Mainz überraschend chancenlos. Zwar hatte das Team von Trainer Daniel Farke deutlich mehr Ballbesitz, allerdings entstanden daraus kaum klare Gelegenheiten – in Hälfte eins war es gar keine. Am gefährlichsten wurde Manu Koné, dessen unbedrängter Abschluss aber geblockt wurde (18.). Die erste zwingende Torchance erspielte sich Gladbach erst nach 69 Minuten, als der eingewechselte Marcus Thuram am Mainzer Keeper Robin Zentner scheiterte. Da lag die Borussia aber längst zurück. Der Grund: gutes Mainzer Pressing – und mehrere schwerwiegende Ballverluste der Gäste rund um den eigenen Strafraum.