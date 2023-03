Fußball-Bundesliga Gladbach dominiert gegen Bremen, aber Ducksch beschert Werder einen Punkt

Noch dazu musste aufseiten der Gäste Milos Veljkovic angeschlagen passen, anstatt des Serben feierte der erst 17 Jahre alte Fabio Chiarodia sein Startelfdebüt. Der Nachwuchs-Verteidiger leitete mit einem Ballverlust dann auch eine frühe Gladbacher Chance ein, als Jonas Hofmann und Thuram den Ball schnell zu Lars Stindl brachten, der aber übers Tor schoss (8.).

Thuram immer wieder im Privatduell gegen Zetterer

Ohnehin hatte die Borussia mehr vom Spiel. Bis zu den ersten Großchancen der zuletzt dreimal in Folge torlosen Gladbacher dauerte es eine Weile, die erste hatte Thuram, der aus fünf Metern an Zetterer scheiterte (22.). Werder kam allmählich besser in die Partie, aber kaum zu Abschlüssen. Bundesliga-Toptorjäger Niclas Füllkrug reklamierte nach einem Einsatz von Hofmann Elfmeter, bekam den Strafstoß aber nicht (32.).