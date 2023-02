Dortmunds Coach Edin Terzić schonte nach dem Erfolg am Mittwoch in der Champions League gegen den FC Chelsea einige Kräfte. So saßen unter anderem die Leistungsträger Jude Bellingham und Sébastian Haller zunächst auf der Bank, neu im Team war Reus, der zuletzt eine für ihn ungewohnte Reservistenrolle eingenommen hatte.

Reus benötigte eine halbe Stunde, um seine Nominierung gegen die Berliner zu rechtfertigen. Zunächst vergab er die erste BVB-Chance per Kopf (25.). Kurz darauf brachte er das Dortmunder Spiel wieder in Schwung und bereitete bei einem schnellen BVB-Angriff das Führungstor von Adeyemi vor, der mit der Hacke zum 1:0 traf. Adeyemi, der bereits gegen den FC Chelsea mit einem Tor nach einem langen Sololauf auf sich aufmerksam gemacht hatte, gelang erneut ein sehenswerter Treffer.