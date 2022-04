Immerhin beim Auswechseln ging diesmal nichts schief. Anders als vergangenen Samstag in Freiburg spielte der FC Bayern die gesamte Spielzeit regelkonform mit elf Mann, auch weil Teammanagerin Kathleen Krüger beim Spielertausch konsequent die richtigen Nummern angab. Als Kingsley Coman nach 65 Minuten aufs Feld kam, wurde er endlich wieder als Nummer 11 angezeigt – und nicht wie vor einer Woche als 29.

Dass der FC Augsburg somit gegen die Wertung des Spiels in München keinen Protest einlegen wird, war für die Bayern nach den Turbulenzen von Freiburg die eine der drei positiven Erkenntnisse des Spiels. Die zweite war das Ergebnis, das 1:0 durch einen Lewandowski-Elfer kurz vor Schluss, die dritte der Blick auf die Tabelle. Mit weiterhin neun Punkten Vorsprung auf Dortmund sind die Bayern fünf Spieltage vor Saisonende weiter auf klarem Kurs in Richtung des zehnten Meistertitels in Folge.

Ansonsten brachte der Nachmittag allerdings wenig Anlass zur Euphorie. Vielmehr offenbarte der knappe Derbysieg einmal mehr die derzeitigen Nöte der Bayern. Denn auch gegen Augsburg war deutlich zu erkennen, was der Mannschaft von Julian Nagelsmann gerade fehlt: eine Persönlichkeit auf dem Platz, eine klare Führungsfigur. Anders ausgedrückt: Die Bayern haben ein Kopfproblem – was auch den Trainer etwas sorgenvoll in Richtung Dienstag blicken lässt, dann findet das Rückspiel in der Champions League gegen den FC Villarreal statt.

Nagelsmann formulierte es in seiner Analyse der ersten Halbzeit ganz treffend – er befand die Aktionen seiner Bayern als »zu langsam« und »nicht mit dem nötigen Elan«. Tatsächlich plätscherte das Spiel des Meisters farblos und blutleer vor sich hin, ohne Kreativität, ohne Witz, ohne Spielidee. Als agierten alle Mannschaftsteile separat für sich, eine Bindung zwischen Abwehr, Mittelfeld und Offensive kam nicht zustande. Kimmich und Goretzka weit weg vom Leistungszenit Völlig enttäuschend mit vielen Fehlpässen gerade die oft so dynamischen Protagonisten auf der Doppelsechs, Joshua Kimmich und Leon Goretzka. Auf die Frage, ob Kimmich die schlaflosen Nächte wegen seines neugeborenen Kindes schwächen würden, antwortete Nagelsmann: »Kann durchaus sein.« Eine wirkliche Erklärung für den wie schon in Vila-Real uninspirierten Kimmich hatte der Bayern-Trainer nicht, überhaupt wirkte er eine Stunde nach Abpfiff so ratlos wie in seinem ganzen ersten Jahr in München bislang noch nicht. »Warum viele ihren Peak gerade nicht erreichen, das ist nicht leicht zu sagen«, so formulierte es Nagelsmann – bevor er sich dann explizit auch über die derzeitige Krise eines ganz anderen Spielers äußerte: Leroy Sané.

Als Nagelsmann den so lust- wie erfolglosen Sané vom Platz genommen hatte, folgte ein sehr unterkühltes Abklatschen, danach stapfte der Flügelspieler sofort in Richtung Kabine und kam nicht mehr zurück. »Das Handshake ist sicher schon mal anders ausgefallen und weniger frustriert«, sagte der Trainer hinterher. Er mutmaßte, dass Sané »stocksauer auf sich selbst« und »unglaublich unzufrieden mit sich« gewesen sein müsse. Und dass es in solchen Momenten besser sei, wenn sich solch ein Spieler in die Kabine verkrieche, anstatt als muffiger Miesepeter auf der Bank schlechte Laune zu verbreiten.

Bild vergrößern Erst zwei Tore in der Rückrunde: Leroy Sané Foto: Alexander Hassenstein / Getty Images

Bemerkenswert war dann aber doch, wie sich Nagelsmann über den Charakter von Sané äußerte. Der war zu Beginn der Saison noch von den eigenen Fans ausgepfiffen worden, hatte sich danach gerade in der Defensivarbeit stabilisiert und war zu einer wichtigen Stütze geworden – bevor ihn zuletzt wieder ziemlich heftige Leistungseinbrüche heimsuchten. »Ich weiß es auch nicht«, sagte Nagelsmann über die Gründe von Sanés Schwächephase, »ich mag den Typ unheimlich gerne, er ist einer, an dem sich die Geister scheiden, er hat eine Ausstrahlung, die man nicht deuten kann«.

Als »lässig, witzig, lebensfroh« bezeichnete Nagelsmann Sané, aber eben auch als einen, den man immer antreiben müsse. »Er ist keiner, der aus der Kabine raus sprintet und den Rasen umpflügt und sagt, gib mir den Ball.« Auch wenn Nagelsmann das Wort »Phlegma« nicht in den Mund nahm und nicht davon sprach, dass ihn Sané manchmal mit seiner Art mächtig nerven würde – genau das schien er damit zu meinen. Nagelsmann sagte dann noch, dass man Sané eben als Mensch so akzeptieren müsse. »Er hat in seiner Karriere immer wieder solche Phasen gehabt, wo es nicht so gut läuft, er hat meine volle Unterstützung, meine Empathie und meine Sympathie, einer herausragenden Leistung von ihm steht also nichts mehr im Wege.« Falls Sané sich nicht selbst im Weg steht.