Der 1. FC Union Berlin hat sich auf den Tag genau vier Jahre nach dem Bundesliga-Aufstieg den Traum von der Champions League erfüllt. Die Eisernen verteidigten durch das 1:0 (0:0) gegen Werder Bremen den vierten Tabellenplatz in der Fußball-Bundesliga. Rani Khedira (81. Minute) erzielte im Stadion an der Alten Försterei den Siegtreffer für die Berliner, der die erstmalige Teilnahme am wichtigsten Europapokal-Wettbewerb für die Mannschaft von Trainer Urs Fischer perfekt machte.