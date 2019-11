Bundesliga Attacke auf Trainer Streich - Frankfurts Abraham für sieben Wochen gesperrt

Eintracht Frankfurts Kapitän David Abraham hat für seine Rote Karte wegen seines Remplers gegen Freiburgs Trainer Christian Streich eine Sperre von sieben Wochen bis zum 29. Dezember erhalten. Zudem muss er 25.000 Euro Geldstrafe zahlen, teilte das DFB-Sportgericht mit.

Abraham hatte in der Nachspielzeit des Spiels in Freiburg am Sonntag (0:1) Streich zu Boden gerammt und dafür von Schiedsrichter Felix Brych die Rote Karte gesehen. Anschließend war es zwischen Abraham und dem Freiburger Vincenzo Grifo zu einem Handgemenge gekommen, für das der bereits ausgewechselte Grifo ebenfalls Rot sah. Grifo wurde am Mittwoch für drei Spiele gesperrt.

Abraham hatte sich wenig später "in aller Form" für den Vorfall entschuldigt. Trainer Streich sagte, der Vorfall sei für ihn geklärt.