Wie geht es mit der deutschen Nationalauswahl weiter?

Alexandra Popp und ihre Teamkolleginnen waren bereits nach der EM wieder im Einsatz und haben sich für die WM 2023 in Australien und Neuseeland qualifiziert. Ob das Turnier im kommenden Sommer ähnlich gute TV-Zahlen erreichen wird wie die EM in England, muss bezweifelt werden. Wegen der Zeitverschiebung könnten die DFB-Spiele in der deutschen Nacht oder am frühen Morgen und damit zu ungünstigen TV-Terminen stattfinden.

Lehren hat der DFB aus der EM aber gezogen, er setzt nun vermehrt auf Events, die sich besser vermarkten lassen. So findet in Dresden am 7. Oktober ein Testspiel gegen Frankreich zur besten Sendezeit am Freitagabend statt. Zuletzt wurde kritisiert, dass der DFB seine Heimspiele in viel zu kleinen Arenen zur Nachmittagszeit austrägt. Ex-Nationalspieler Toni Kroos nannte diese Termine in der Vergangenheit »eine Frechheit«.

Zudem wird die DFB-Auswahl im November auf Länderspielreise gehen und zwei Testspiele gegen die USA bestreiten. Duelle gegen die US-Weltmeisterinnen sind nicht die schlechteste Werbung.