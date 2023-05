National war Potsdam in der Ära der Trainerlegende Bernd Schröder das Maß der Dinge. Je sechsmal gewann der Verein die Meisterschaft in der DDR sowie nach der Wiedervereinigung in der Bundesliga, hinzu kamen drei Erfolge im DFB-Pokal.

In der Vorsaison hatte Potsdam noch bis zum letzten Spieltag um die Teilnahme an der Champions League mitgespielt, den Wettbewerb dann aber verpasst.

Eine schnelle Rückkehr des Traditionsklubs in die höchste Frauen-Spielklasse ist kein Selbstläufer. Angesichts massiver finanzieller Einbußen gerade im Vergleich zur Konkurrenz von Klubs, die auch in der Männer-Bundesliga spielen, droht Potsdam eine schwierige sportliche Zukunft.