Erst spät spielte Hoffenheim mit. Melissa Kössler war einmal mit dem Kopf zur Stelle, brachte aber keinen Druck hinter den Ball (82.). Ansonsten ging vor 2500 Zuschauern wenig für den Tabellenvierten.

Die Bayern müssen in dieser Saison noch in Leverkusen und gegen Turbine Potsdam ran, zwei vermeintlich einfache Aufgaben. Wolfsburg spielt noch in Frankfurt, in Meppen und gegen Freiburg. Dazu kommen die Finals im DFB-Pokal gegen Freitag am Donnerstag und in der Champions League gegen den FC Barcelona am 3. Juni.