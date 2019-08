Bayern München hat auch das zweite Saisonspiel der Bundesliga gewonnen. Im Topspiel gegen den 1. FFC Frankfurt siegten die Vizemeisterinnen klar 3:0 (1:0). Die niederländische Vizeweltmeisterin Lineth Beerensteyn ebnete mit zwei Treffern den Weg (30. Minute, 59.), Frankfurts Sandrine Mauron sorgte mit einem kuriosen Eigentor für den Endstand (63.).

Die Frankfurterinnen, die in der vergangenen Woche das Auftaktspiel der neuen Bundesligasaison gegen Turbine Potsdam gewonnen hatten, taten sich fast über das gesamte Spiel schwer. Die Bayern, die zum Saisonauftakt Freiburg 3:1 geschlagen hatten, verpassten nur durch die starke Frankfurter Torhüterin Bryane Heaberlin einen höheren Sieg.

Einen langen Ball von Innenverteidigerin Amanda Ilestedt ließ Frankfurts Laura Störzel durchrutschen. Die schnelle Beerensteyn, die bei der WM in Frankreich mit den Niederlanden Vizeweltmeister wurde, nahm auch Frankfurts zweite Innenverteidigern Sophia Kleinherne aus dem Spiel und traf allein vor Bryane Heaberlin zur Führung (30.).

Die doppelte Beerensteyn

In der zweiten Hälfte drückten die Bayern auf das zweite Tor, vor allem über die rechte Seite, wo Giulia Gwinn regelmäßig bis zur Grundlinie stieß. Eine scharfe Hereingabe der Außenverteidigern konnte Beerensteyn aber nicht an Heaberlin vorbeibringen (55.).

Nur kurze Zeit später war die Frankfurter Torhüterin aber geschlagen: Nach einem starken Pass von Lina Magull hinter die Viererkette legte Linda Dallmann den Ball vor Heaberlin nach links zu Beerensteyn, die zum Zweiten traf (59.).

Nach dem zweiten Treffer schienen die Frankfurterinnen bereits geschlagen. Heaberlin verhinderte mit einer starken Parade den Hattrick von Beerensteyn (63.), ehe Frankfurts Sandrine Mauron zur Entscheidung ins eigene Tor traf. Nach einer Hereingabe von der linken Seite von Verena Schweers traf sie den Ball am Sechzehner derart unglücklich, dass er über ihre Torhüterin hinweg ins Tor flog (64.).

Mit Laura Benkarth, Gwinn, Melanie Leupolz, Dallmann, Magull, Kathrin Hendrich und Schweers standen sieben Spielerinnen in der Startelf von Bayern München, die bei der WM in Frankreich im Kader des deutschen Nationalteams standen. Das nächste Pflichtspiel bestreiten die Bayern ebenfalls gegen ein Frankfurter Team, am 8. August im Pokal gegen Eintracht Frankfurt. Nach der laufenden Saison fusionieren der 1. FFC und Eintracht und treten in der Bundesliga fortan unter dem Namen der Eintracht an.

Bayern München - 1. FFC Frankfurt 3:0 (1:0)

1:0 Beerensteyn (30.)

2:0 Beerensteyn (59.)

3:0 Mauron (64., Eigentor)

München: Benkarth - Schweers, Ilestedt, Hendrich (46. Simon), Gwinn - Leupolz, Magull, Laudehr, Beerensteyn (77. Islacker) - Dallmann, Damnjanovic (34. Riley)

Frankfurt: Heaberlin - Santos de Oliveira, Kleinherne, Störzel, Hechler (90. Weilharter) - Dunst (79. Martinez), Feiersinger, Mauron, Pawollek, Freigang (85. Matheis) - Reuteler

Schiedsrichterin: Riem Hussein

Gelbe Karten: Hendrich - Mauron, Dunst