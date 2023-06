»Highlightspiele« in größeren Stadien

Den bisherigen Zuschauerrekord für die Liga erreichte das Spiel zwischen Köln und Frankfurt am 18. Spieltag. 38.365 Fans verfolgten das Duell im Rhein-Energie-Stadion. In der abgelaufenen Saison hatten die Klubs vermehrt auf »Highlightspiele« gesetzt, in denen die Klubs in größere Stadien umzogen.

So kamen bereits zum Saisoneröffnungsspiel zwischen Frankfurt und dem FC Bayern München 23.000 Zuschauer und Zuschauerinnen in den Deutsche Bank Park.