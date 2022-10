Zu Beginn der zweiten Hälfte blieb es bei der Überlegenheit der Mannschaft von Trainer Tommy Stroot. Dennoch hatte Lea Schüller bei einem Gegenstoß den Ausgleich auf dem Fuß (48.). Besser machte es Huth bei ihrer traumhaften Direktabnahme auf der Gegenseite, ihr Schuss aus gut 15 Metern flog an den Innenpfosten und von dort ins Tor.

Neuer Zuschauerrekord wurde knapp verpasst

Bühl sorgte eine Viertelstunde später für neue Spannung – und für einen offenen Schlagabtausch in der Schlussphase. In der 82. Minute traf Bayern-Stürmerin Jovana Damnjanovic per Kopf den Pfosten, auch danach waren die Münchnerinnen mehrmals dem Ausgleich nahe.