Der VfL Wolfsburg hat in der Fußball-Bundesliga der Frauen wohl alle Titelchancen verspielt. Die Wölfinnen verloren am Sonntag 0:4 (0:2) beim Tabellendritten Eintracht Frankfurt. Weil Tabellenführer FC Bayern am Freitagabend die TSG Hoffenheim besiegte, beträgt der Vorsprung der Münchnerinnen auf die Wölfinnen bei noch zwei ausstehenden Spielen vier Punkte.