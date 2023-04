Fußball-Bundesliga der Frauen 38.365 – noch nie haben so viele Fans zugeguckt

Bereits vor dem 18. Spieltag war der Besucherschnitt in der Liga auf 2430 gestiegen. In der vergangenen Spielzeit lag er – teils Coronabedingt – noch bei nur 806. »Das Highlightspiel-Konzept und insbesondere der Mut der Vereine, in große Stadien zu gehen, hat sich ausgezahlt. Der Trend ist nachhaltig und verdeutlicht, was im Frauenfußball möglich ist«, sagte DFB-Vizepräsidentin Sabine Mammitzsch. »Das ist ein Riesenerfolg, und diese Entwicklung wollen wir fortführen.«