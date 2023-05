So ist die Lage in der Zweiten Bundesliga

Aufstieg: Die Zielgerade ist für die drei Aufstiegsaspiranten zur Stolperstrecke geworden. Tabellenführer Darmstadt 98 hat durch zuletzt zwei Niederlagen zwei Matchbälle vergeben, am Freitag gegen den 1. FC Magdeburg wäre der Aufstieg bei einem Sieg endlich perfekt. Auch ein Unentschieden könnte den Lilien reichen – wenn der 1. FC Heidenheim am Samstag gegen den SV Sandhausen verliert oder der Hamburger SV am Abend nicht gegen Fürth gewinnt.

Auch Heidenheim könnte den Aufstieg feiern: bei einem Sieg gegen Sandhausen und einer HSV-Niederlage.

Relegation/Aufstieg: Der SC Paderborn, der FC St. Pauli und Fortuna Düsseldorf haben jeweils sechs Punkte Rückstand auf den dritten Platz. Um noch die Aufstiegsrelegation zu erreichen, sind deshalb zwei eigene Siege sowie zwei Niederlagen des Hamburger SV (gegen Fürth und in Sandhausen) erforderlich – dann entscheidet die Tordifferenz. Paderborn (plus 25 Tore) würde in diesem Fall den HSV (plus 23) noch überholen können, St. Pauli (plus 15) und Düsseldorf (plus 14) brauchen hohe Siege.