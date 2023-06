Dino Toppmöller folgt damit den Spuren seines Vaters Klaus, der vor 30 Jahren den Posten als Frankfurts Cheftrainer übernahm. Noch nie wurde ein Fußball-Bundesligist von einem Vater und einem Sohn trainiert.

Erste Station als Cheftrainer

Für Dino Toppmöller, der bei RB Leipzig und dem FC Bayern München Assistent von Julian Nagelsmann war, ist es der erste Cheftrainerposten in der Bundesliga. Vor seinen Stationen als Co-Trainer betreute er F91 Düdelingen in Luxemburg sowie Royal Excelsior Virton in Belgien.