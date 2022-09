Eintracht Frankfurt hat seine aufsteigende Formkurve in der Fußball-Bundesliga bestätigt. Im Heimspiel gegen RB Leipzig siegte die SGE in beeindruckender Manier mit 4:0 (2:0), für die Tore sorgten Daichi Kamada (16. Minute), Sebastian Rode (22.), Tuta (67.) und Rafael Borré per Elfmeter (84.). Nach dem zweiten Sieg und dem vierten ungeschlagenen Spiel in Serie kletterte die Eintracht mindestens für eine Nacht in die obere Tabellenhälfte, vorbei an den nun elftplatzierten Leipzigern.