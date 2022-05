Eintracht Frankfurt hat im Bundesligaduell zwischen dem Tabellenzehnten und dem -elften immerhin noch einen Punkt geholt, nachdem Borussia Mönchengladbach beim 1:1 (0:1) früh in Führung gegangen war.

Frankfurts Cheftrainer Oliver Glasner verzichtete nach dem Einzug ins Endspiel der Europa League auf fast alle Stammkräfte. Verteidiger Martin Hinteregger (Oberschenkel) und Mittelfeldspieler Djibril Sow (gebrochene Nase) haben sich am Donnerstag verletzt. Auch Hauge, Borré, Kamada, Rode, Kostic und Knauff standen nicht in der Startelf. Alles konzentriert sich auf das internationale Finale gegen die Rangers aus Glasgow am 18. Mai in Sevilla.

Bild vergrößern Klare Ansage der Frankfurt-Fans: »Hohe Niederlagen, sensationelle Siege – wir fordern Einsatz, Kampf und Wille, nicht nur 90 Minuten, sondern 34 Spiele« Foto: IMAGO/Revierfoto

Dass die beiden letzten Bundesligaspiele für die Eintracht nur noch Nebensache sind, machten auch die Fans schon vor Anpfiff klar: »Heute ist egal – holt uns den Pokal«, hieß es in schwarzen Buchstaben auf einem weißen Spruchband. Ganz so egal aber auch wieder nicht, denn weiter unten waren andere Worte zu lesen: »Hohe Niederlagen, sensationelle Siege – wir fordern Einsatz, Kampf und Wille, nicht nur 90 Minuten, sondern 34 Spiele« – eine Zusammenfassung einer skurrilen Eintracht-Saison mit berauschenden Europapokalauftritten – und viel Mittelmaß in der heimischen Liga mit nun sieben Spielen ohne Sieg.

Dieses Mittelmaß zeigte sich auch an diesem Sonntagnachmittag. Etwas eifriger präsentierten sich die Gäste, die zu Beginn gleich ihre zweite Chance zur Führung durch Alassane Pléa (4.) nutzen. Anschließend verlor die Partie zusehends an Tempo und Tordrang. So plätscherte die Partie mit durchgängigen Fangesängen von den Rängen im Hintergrund bei sonnigen 20 Grad Celsius gen Halbzeitpause. Nach Wiederanpfiff waren es wieder die Gäste, die mit etwas Zug zum Tor starteten. Fast wäre erneut ein früher Treffer gefallen, doch Frankfurts Keeper Kevin Trapp hatte den Fuß noch dran an dem Abschluss aus elf Metern von Breel Embolo (50.). Auch die Hessen brachten nun langsam etwas mehr Spielfreude auf. Zunächst vergab Stefan Ilsanker noch aus kurzer Distanz(53.), dann zog Gonçalo Paciência in der 66. Minute aus 24 Metern ab und der Ball schlug Zentimeter neben der rechten Hand von Torwart Tobias Sippel ein.

In der Folge kamen beide Teams zu weiteren Chancen, und während die SGE-Fans sich bereits seelig-schunkelnd in den Armen lagen, schlug der Ball noch einmal im Kasten der Borussia ein. Es blieb aber bei der Punkteteilung, da Daichi Kamada (90.) bei seinem Treffer knapp im Abseits gestanden hatte. Kurios: Als Schiedsrichter Felix Zwayer ohne nennenswerte Nachspielzeit überraschend abpfiff, wurde er direkt von einigen Spielern beider Seiten umzingelt, die nun offenbar noch Lust an diesem Duell gefunden hatten und weiterspielen wollten. Weitere Ergebnisse, Tabellen und Daten zur Bundesliga im SPIEGEL-Livecenter.