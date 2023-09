Fußball-Bundesliga Eintrachts Nkounkou trifft im ersten Spiel zum späten Ausgleich gegen Köln

Eintracht Frankfurt hat am dritten Spieltag der Fußball-Bundesliga den Sieg gegen den zuvor noch punktlosen 1. FC Köln verpasst. Wenige Tage nach dem geräuschvollen Abgang von Randal Kolo Muani zu Paris Saint-Germain fehlte trotz hochkarätiger Chancen lange die nötige Durchschlagskraft. Kölns Kapitän Florian Kainz brachte sein Team per Foulelfmeter (43. Minute) in Führung. Kurz vor Ende gelang Niels Nkounkou der Ausgleich (87.). Der 22-Jährige war erst vor wenigen Tagen aus St. Etienne gekommen.