Und dann sorgte doch noch eine Einwechslung für einen entscheidenden Impuls. Daichi Kamada, gerade erst von Glasner in die Partie gebracht, zog in der 71. Minute einen Freistoß so scharf in die Mitte, dass alle verpassten und der Ball im langen Eck einschlug. Jonas Hector hatte den Ball dabei noch leicht abgefälscht.

Danach spielten die Frankfurter befreiter auf, das Tor erzielten aber die Kölner. Jan Thielmann sorgte nach einer Unordnung in der Frankfurter Abwehr mit einem Schuss aus 20 Metern für das 1:1 (82. Minute). Wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung zuvor dauerte es gut fünf Minuten, bis das Tor überprüft und dann endgültig anerkannt wurde.