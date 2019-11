Beim Bundesliga-Spiel zwischen dem SC Freiburg und Eintracht Frankfurt ist es zu einem Skandal gekommen. In der Nachspielzeit der Begegnung kam es zu Tumulten vor der Freiburger Ersatzbank, nachdem Frankfurts Kapitän David Abraham Freiburgs Trainer Christian Streich wegcheckte.

Streich fiel daraufhin auf den Boden, einige Ersatzspieler der Freiburger rannten auf Abraham zu. Nach der Rudelbildung, zu der auch einige Frankfurter hinzustießen, zeigte Schiedsrichter Felix Brych zunächst Abraham (90. Minute +6) und dann auch Freiburgs ausgewechselten Spieler Vincenzo Grifo (90.+10) für eine Tätlichkeit die Rote Karte.

"Fußball ist ein Kampfsport. Das war jetzt an der falschen Stelle", sagte Streich nach der Partie. Die Szene beschrieb er so: "Er war im Vollgas unterwegs. Ich bin nicht zuständig, das Spiel schnell zu machen. Er war einfach so aufgeladen. Er ist ein emotionaler Typ, die Sicherungen sind ihm durchgebrannt."

"Er hat sich provoziert gefühlt"

Die Auseinandersetzung ereignete sich beim Stand von 1:0 für Freiburg. Um das Spiel bei einem Frankfurter Einwurf schnell zu machen, holte Abraham den Ball aus dem Seitenaus unmittelbar vor der Freiburger Ersatzbank. Dabei begegnete er Streich, der den Ball zuvor ins Aus gelaufen lassen hatte. Auf TV-Bildern ist zu sehen, wie Streich vor dem Check etwas in Richtung Abraham zu sagen scheint. Dazu äußerte sich der Coach nicht.

Nachdem Brych die Roten Karten verteilt hatte, beendete er die Partie. Durch den Sieg rückt Freiburg auf Tabellenplatz vier. Frankfurt fällt auf Rang neun zurück. Nils Petersen hatte das entscheidende Tor erzielt (77.), nachdem Frankfurts Gelson Fernandes noch in der ersten Hälfte mit Gelb-Rot vom Platz gestellt worden war (45.+1).

"Das darf er nicht machen. Er hat sich provoziert gefühlt", sagte Frankfurts Sportdirektor Fredi Bobic im "Sky"-Interview über Abraham. Weitere Nachfragen nach dem Grund für die Eskalation wies Bobic ab: "Das hat Sie nicht zu interessieren", sagte er der "Sky"-Reporterin. Bobic weiter über Abraham: "Er ist emotional, aber das darf ihm nicht passieren. Das haben wir ihm auch gesagt." Abraham äußerte sich zunächst nicht zu dem Vorfall.