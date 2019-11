Die 26. Minute dieses Spiels wird Hertha-Schlussmann Rune Jarstein so schnell nicht vergessen. Zunähst spitzelte ihm Augsburgs Florian Niederlechner den Ball vom Fuß, im Versuch, die Aktion noch zu retten, traf Jarstein FCA-Stürmer Sergio Cordova am Schienbein: Rote Karte für den Torwart. Zu allem Überfluss ging Cordovas Schuss zuvor auch noch zum 2:0 für den FC Augsburg ins Hertha-Tor.

Damit war die Niederlage der Berliner besiegelt. Der FC Augsburg gewann sein Heimspiel 4:0 (2:0) und stürzt Hertha BSC und dessen Trainer Ante Covic in arge Bedrängnis, die vergangenen nun vier Bundesliga-Partien haben die Berliner verloren.

Dabei plätscherte das Spiel zunächst ohne Torchancen dahin. Bis Augsburgs Philipp Max in der 17. Minute plötzlich für das 1:0 sorgte. Seine Freistoßflanke vom rechten Flügel senkte sich, ohne dass noch irgendjemand an den Ball gekommen wäre, ins lange Eck zur Führung. Knapp zehn Minuten später überkam Jarstein dann sein Unglück. Covic musste nach dem Platzverweis reagieren und nahm Feldspieler Per Skjelbred vom Feld. Dafür spielte nun der junge Dennis Smarsch, der unter diesen denkwürdigen Umständen sein Ligadebüt feierte.

Lange blieb der 20-Jährige nicht ohne Gegentreffer. Die zweite Hälfte war gerade sieben Minuten alt, da traf der eingewechselte Andre Hahn zum 3:0. Smarsch sah bei dem eigentlich harmlosen Distanzschuss unglücklich aus. Die Partie war da schon längst gelaufen, die Hertha bemühte sich danach in Unterzahl um Schadensbegrenzung. Das gelang nur bis zur 79. Minute, als Niederlechner aus spitzem Winkel nach einem einfachen Freistoßtrick von Max zum 4:0 einschoss.

Der FC Augsburg hat mit dem Sieg und nun 13 Punkten etwas Abstand zu den Rängen nach unten, das nächste Spiel der Berliner wird in mehrfacher Hinsicht richtungsweisend: Am kommenden Wochenende spielt Borussia Dortmund im Olympiastadion.

FC Augsburg - Hertha BSC 4:0 (2:0)

1:0 Max (17.)

2:0 Cordova (26.)

3:0 Hahn (52.)

4:0 Niederlechner (79.)

Augsburg: Koubek - Framberger, Gouweleeuw, Jedvaj, Max - Baier, Khedira - Richter (26. Hahn), Vargas - Niederlechner (85. Moravek), Cordova (72. Schieber).

Berlin: Jarstein - Klünter, Boyata, Stark, Mittelstädt - Grujic (70. Arne Maier), Skjelbred (30. Smarsch) - Wolf, Darida, Dilrosun (46. Lukebakio) - Selke.

Schiedsrichter: Stegemann

Zuschauer: 29.233

Rote Karte: Jarstein wegen groben Foulspiels (nach Videobeweis) (28.)

Gelbe Karten: - Grujic (3), Stark (2)