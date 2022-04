Ursprünglich hatte die Partie gegen Mainz im März stattfinden sollen, zahlreiche Coronafälle bei den Gästen hatten zur Spielverlegung geführt. So traten die Mainzer jenseits des langzeitverletzten Abwehrspielers Jeremiah St. Juste in Bestbesetzung an – und hatten dennoch zunächst große Probleme mit den Augsburgern, die viel Aggressivität und Tempo ins Spiel brachten und über zwei Kopfbälle von André Hahn (1./3.) früh zu Abschlüssen kamen.

Nach der Pause schöpften die Mainzer durch Widmers Ausgleich Hoffnung (54.). Nur zwei Minuten später hielt dann aber Vargas den Fuß in einen per Kopf verlängerten Eckball, um Augsburg wieder in Führung zu bringen. Diese hatte diesmal bis Spielende Bestand, auch, weil Rafał Gikiewicz in der Schlussphase mehrere starke Paraden zeigte. Während sich der FCA über einen Befreiungsschlag im Tabellenkeller freuen darf, muss Mainz im Rennen um die europäischen Plätze abreißen lassen: Der Rückstand auf Platz sechs beträgt bereits sechs Punkte.