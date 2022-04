Fußball-Bundesliga Harmlose Bayern besiegen Augsburg per Elfmeter, Köln dreht 0:2 gegen Mainz

Der FC Bayern München hat zwar 1:0 (0:0) gegen den FC Augsburg gewonnen, es aber deutlich verpasst, Selbstvertrauen für das schwierige Rückspiel in der Champions League am Dienstag (21 Uhr, Stream: Amazon) gegen den FC Villarreal zu tanken. Julian Nagelsmann brachte seine Stars von Anfang an und schonte nicht etwa die Kräfte. Trotzdem ließ der FCA, der das Hinspiel bereits 2:1 für sich entschieden hatte, in Halbzeit eins nicht einen Schuss aufs Tor von Rafał Gikiewicz zu.

Nach der Pause wurde der FCA-Torwart dann doch noch warmgeschossen und griff gegen Robert Lewandowskis Kopfball (47. Minute) und Joshua Kimmichs Fernschuss (63.) mit guten Paraden ein. Chancenlos war Gikiewicz dann beim einzigen Tor des Tages: Verteidiger Reece Oxford berührte den Ball im Strafraum mit dem ausgestreckten Arm, den fälligen Strafstoß verwandelte Lewandowski routiniert (82.).

Kai Havertz, Timo Werner, Serge Gnabry: Die letzten deutschen U21-Spieler, die in einer Bundesliga-Saison zweistellig trafen, brachten es auch in der Nationalmannschaft weit. Nun reiht sich auch der Mainzer Angreifer Jonathan Burkardt ein. Der abgefälschte Schuss, mit dem Burkardt den FSV in Köln in Führung brachte, war zugleich der zehnte Saisontreffer des 21-Jährigen (14.). Karim Onisiwo erhöhte nach der Pause für die Gäste (55.). Zum Sieg reichte es aber dennoch nicht – die Kölner kamen zurück und gewannen noch 3:2 (0:1).

Bild vergrößern Jonathan »Johnny« Burkardt ist in dieser Saison der gefährlichste Mainzer Foto: IMAGO/Revierfoto

Vorbereitet wurde das Kölner Comeback von Anthony Modeste, der nach krankheitsbedingter Pause in die Startelf des Teams von Steffen Baumgart zurückgekehrt war. Einen Kopfball des Franzosen verlängerte Ellyes Skhiri ebenfalls per Kopf zum Anschlusstreffer (60.). Der eingewechselte Dejan Ljubicic glich mit einem scharfen Schuss aus (78.). Die Kölner Druckphase veredelte schließlich Luca Kilian: Die Leihgabe aus Mainz traf nach einer Ecke zum Sieg gegen seinen Stamm-Klub (82.).

Vor Spielbeginn in Wolfsburg wärmten die Bielefelder Profis sich in Trikots mit der Rückennummer Neun auf, ein Zeichen der Unterstützung für den schwer am Kopf verletzten Stürmer Fabian Klos. Wenig später musste Arminia die nächste Verletzung verkraften: Diesmal erwischte es Verteidiger Cédric Brunner, der nach einer Kollision mit Wolfsburgs Jonas Wind per Trage vom Platz gebracht werden musste (32.).

Auch jenseits des dramatischen Verletzungspechs war es ein gebrauchter Nachmittag für das Bielefelder Team. Schon nach fünf Minuten bejubelte Nationalstürmer Lukas Nmecha ein vermeintliches Führungstor, das wegen Abseits jedoch nicht zählte. Nmecha aber legte gleich doppelt nach und entschied die Partie nach zwei Vorlagen von Yannick Gerhardt bereits vor der Pause (11./38.). Maximilian Arnold verwandelte in Hälfte zwei einen Freistoß direkt (48.), Max Kruse setzte den Schlusspunkt zum 4:0 (2:0)-Erfolg per Kopf (53.).

Bild vergrößern Glücklich über sein Führungstor: Lukas Nmecha Foto: Stuart Franklin / Getty Images

Während der VfL sich durch den Sieg vom Konkurrenten im Tabellenkeller absetzen konnte und sechs Punkte vor Bielefeld wohl für eine weitere Saison in der Bundesliga planen kann, wird die Luft für die Arminia dünner: Mit 26 Punkten beenden die Ostwestfalen den Spieltag bestenfalls auf Platz 16. Im Saisonendspurt geht es unter anderem noch gegen den FC Bayern und RB Leipzig, aber auch der direkte Konkurrent Hertha BSC muss noch nach Bielefeld.

Greuther Fürths Chancen auf den Klassenerhalt sind schon seit geraumer Zeit nur noch mathematischer Natur. Warum das so ist, machte das Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach deutlich: Die Gladbacher, selbst nicht in Bestform, spielten den Aufsteiger zu Beginn mühelos an die Wand. Marcus Thuram traf nach schönem Zuspiel von Alassane Pléa per Flachschuss (18.) zur Führung, Pléa selbst erhöhte nach einem Foul an Florian Neuhaus per Elfmeter (24.). Dann nahm Gladbach etwas den Fuß vom Gaspedal, ein dritter Treffer durch Neuhaus (73.) zählte wegen eines vorangegangenen Foulspiels nicht.