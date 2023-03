Dann hatte erst Coman nach einem Stuttgarter Ballverlust die gute Chance zum zweiten Tor (53.), vergab aber. Besser machte es Choupo-Moting, der am Vortag seinen Vertrag in München um ein Jahr bis 2024 verlängert hatte: Über Musiala und Thomas Müller gelangte der Ball zum Bayern-Mittelstürmer, der aus sieben Metern souverän einschob (62.). Pereas Kopfballtor zum Anschluss kam zu spät (88.), auch, wenn Stuttgart in den Schlussminuten auf den Ausgleich drängte.