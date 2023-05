Kurz vor der Pause schien das Spiel entschieden, Leroy Sané hatte zum 2:0 getroffen. Doch der Treffer zählte wegen Handspiels nicht, im Mittelfeld hatte Sané den Ball zuvor mit dem Arm gespielt. Nach dem Seitenwechsel agierten die Münchner zunehmend defensiver, was nicht ungefährlich war, denn so stabil sind die Münchner in diesem Jahr nicht. In der 60. Minute verhinderte Bayern-Keeper Yann Sommer den Ausgleich bei einem Kopfball von Davie Selke. In der 81. Minute wurden passive Münchner endügltig bestraft. Nach einem Handspiel von Serge Gnabry gab es Strafstoß, Dejan Ljubicic verwandelte diesen zum 1:1.