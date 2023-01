Eintracht-Trainer Oliver Glasner reagierte in der 64. Minute und brachte Rafael Borré und Kamada für mehr Zug zum Tor und Abschlussstärke. Und Kamada war es auch, der kurz darauf Kolo Muani auf links in Szene setzte. Der drang in den Strafraum ein, täuschte gegen Dayot Upamecano kurz an und vollendete dann ins lange Eck zum 1:1-Ausgleich (69.). Die Bayern machten bis hierhin zu wenig, kreierten nur wenige Chancen, trugen ihr Umschaltspiel selten sauber vor. Julian Nagelsmann reagierte, indem er Gnabry für Sané brachte (71.), sowie Mathys Tel (77.), doch statt mehr Offensivkraft kam die Eintracht fast zur Führung: Götze traute sich aus spitzem Winkel allerdings keinen Direktschuss zu, den Nachschuss verpassten mehrere seiner Teamkollegen (84.). Bei einem letzten Angriff der Eintracht hatte Bayern dann noch Glück, dass Sommer den Borré-Schuss aus spitzem Winkel zur Ecke ablenkte. Das war insgesamt zu wenig und die Diskussionen um die Form der Bayern werden weitergehen. Zumindest bis Sonntag, denn da reisen die Münchner nach Wolfsburg (5.2., 17.30 Uhr). Eintracht Frankfurt empfängt am Samstag zu Hause Hertha BSC (4.2., 15.30 Uhr) ohne den jüngst entlassenen Fredi Bobic.