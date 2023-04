Im Hinspiel hatten die Augsburger mit 3:0 geführt, mussten sich am Ende aber mit einem 3:3 zufriedengeben. Auch dieses Mal startete Augsburg wieder gut, setzte in den ersten Minuten gegen drückende Leipziger gut nach und kam durch Arne Maier schon in der fünften Minute zur Führung. Der zentrale Mittelfeldspieler hatte eine Hereingabe von links durch Iago unter die Latte geschossen.

Augsburg verlor danach aber umgehend sein sicheres Aufbauspiel und gab einen Ball in der Leipziger Hälfte ab. Timo Werner ließ auf links alle stehen und bediente Kevin Kampl, der am kurzen Pfosten zum Ausgleich einschob (10.). Der nächste Treffer wurde wieder über rechts eingeleitet: Diesmal war es Benjamin Henrichs, der zu viel Platz von Augsburgs Defensive bekam und den eingelaufenen Werner im Strafraumzentrum bediente, der aus elf Metern zum 2:1 einschob (31.). Zwei Tore für Leipzig nach fünf Torschüssen – Augsburgs Abwehr machte es den Sachsen zu leicht. Kurz darauf war es wieder der bis hierhin überragende Werner, der nach Pass von Kampl an der Strafraumgrenze den Ball prallen ließ und dann volley über FCA-Torwart Tomáš Koubek hinweg unter die Querlatte schoss (35.). Es war das 100. Bundesliga-Tor für den Leipziger Stürmer.

Augsburg-Trainer Enrico Maßen reagierte und wechselte Robert Gumny, der zweimal nicht nah genug an Werner dran war, aus. Für ihn kam Fredrik Jensen (38.).

In der zweiten Hälfte verwaltete Leipzig das Ergebnis und ließ wenige Chancen von Augsburg zu. Dennoch kamen die bayerischen Schwaben zum Anschlusstreffer durch Joker Ruben Vargas (82.). Willi Orban konnte den Ball zweimal nicht per Kopf klären, Vargas nutzte dann einen Abpraller nach vorherigem Schussversuch von Mads Pedersen. Leipzig wirkte in der zweiten Hälfte über weite Strecken unsouverän, kam durch Christopher Nkunku aber noch spät zur Chance auf die Entscheidung. Der Stürmer traf allein vor Koubek aber nur die Latte (88.).

Leipzig rückt durch den Sieg auf den dritten Tabellenplatz vor. Die Sachsen treten am kommenden Sonntag beim direkten Konkurrenten um die internationalen Plätze Bayer Leverkusen an (17.30 Uhr/Sky). Augsburg empfängt am Freitag den VfB Stuttgart (20.30 Uhr/Sky).