Am Tag nach dem aus Münchner Sicht missratenen Deadline-Day hatte Sané die erste Bayern-Chance, sein Schlenzer ging aber am linken Pfosten vorbei (19.). Die Bayern hatten zwar mehr Ballbesitz, Gladbach spielte aber deutlich aggressiver und leidenschaftlicher als in der Vorwoche bei der Niederlage in Leverkusen. Nach einer Freistoßflanke von Alassane Pléa kam Gladbachs Marvin Friedrich per Kopf an den Ball, traf aber nur die Latte (26.).