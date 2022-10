Bayern München ist vorerst auf einen Punkt an Tabellenführer Union Berlin herangerückt. Von Beginn an war der Liga-Zweite die bessere Mannschaft in Hoffenheim, in der 18. Minute lag der Ball im Tor. Jamal Musiala hatte die Münchner nach einer Kopfballverlängerung von Leon Goretzka in Führung gebracht. Die Bayern, diesmal ohne Stareinkauf Sadio Mané in der Startformation, kamen zu weiteren guten Chancen und das 2:0 durch Eric Maxim Choupo-Moting in der 38. Minute war die Folge. Der derzeit so stark spielende Choupo-Moting war bereits zuletzt im DFB-Pokal gegen Augsburg und zuvor im Topduell gegen den SC Freiburg erfolgreich gewesen.