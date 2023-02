Ein Dreikampf um den Titel in der Fußball-Bundesliga? Nicht, wenn es nach dem FC Bayern München geht: Im Schneetreiben der Allianz-Arena feierte der deutsche Serien-Meister einen verdienten 3:0 (3:0)-Erfolg über Verfolger Union Berlin. Eric Maxim Choupo-Moting brachte die drückend überlegenen Münchener nach einer guten halben Stunde in Führung (31. Minute), Kingsley Coman (40.) und Jamal Musiala an seinem 20. Geburtstag (45.+1) entschieden die Partie noch vor dem Pausenpfiff.