FC Bayern gewinnt spektakulär in Wolfsburg Qualität + Probleme = Große Unterhaltung

Der rettende Pfiff: Der FC Bayern wackelte, wieder einmal. 80 Minuten waren gespielt in Wolfsburg, der Komfort des frühen 3:0-Vorsprungs längst gewichen. In Unterzahl erwehrte sich das Team von Julian Nagelsmann couragierter Gastgeber – dann kam Ridle Baku im Bayern-Strafraum zu Fall. Die Wolfsburger protestierten, aber nur kurz, denn der Angriff ging weiter: Yannick Gerhardt drosch den Ball ins Tor, 3:4. Ging da noch was? Nein, denn Harm Osmers hatte aufgepasst: Nicht Leon Goretzka hatte Baku im Vorfeld gefoult, der Wolfsburger hatte die Kollision verursacht. So hieß es Stürmerfoul statt Anschlusstreffer, die Bayern kamen um eine letzte Wendung in einem wilden Fußballspiel herum.