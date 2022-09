Mathys Tel wurde zum Rekordbrecher: Zunächst einmal war der Niederländer mit 17 Jahren und 136 Tagen der jüngste Startelfspieler in der Bundesliga-Historie der Bayern.

Der Stürmer setzte aber noch einen drauf: Als in der 36. Minute Linksverteidiger Alphonso Davies bis zur Grundlinie dribbelte und von dort in den Rückraum spielte, war Tel zur Stelle und traf per Flachschuss zur Führung. Damit wurde der Angreifer zum jüngsten Bayern-Torschützen in der Bundesliga.

Im zweiten Durchgang hatte Joshua Kimmich Glück, als er den Ball verlor und daraus der vermeintliche Ausgleich resultierte. Wegen Foulspiel an Kimmich wurde das Tor aber im Nachhinein annulliert (52.), eine zweifelhafte Entscheidung von Schiedsrichter Christian Dingert nach einem Hinweis des Video-Assistenten.