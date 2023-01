Müller 300: Er sei »das Gesicht des Klubs« ordnete Nagelsmann Offensivkraft Müller vor der Partie ein. Dieses wirkte in den ersten 30 Minuten allerdings recht zerknirscht, nach einer halben Stunde wurde ein Müller-Schuss aus aussichtsreicher Position geblockt. Seine Vorlage beim Sané-Treffer war dann eine runde: Der 161. Assist in der Bundesliga, gepaart mit 139 eigenen Treffern, ergaben die schöne Zahl von 300 Torbeteiligungen im 426. Bundesligaspiel des 33-jährigen Bayern-Kapitäns. In der Schlussphase wurden die Gesichtszüge des Routiniers dann wieder angestrengter.

Es wird ungemütlich: Bereits zum zweiten Mal in dieser Saison hat der FC Bayern drei Bundesligaspiele in Folge nicht gewinnen können. Zwar bleibt es auch nach dem 26. Pflichtspiel dabei, dass man erst eine Niederlage kassiert hat, aber der mangelnde Mut und die fehlenden offensiven Ideen in den vergangenen Partien werden die Alarmglocken bei den Münchner Verantwortlichen schrillen lassen. Bereits nach dem Spiel gegen Köln hatte Sportvorstand Hasan Salihamidžić getobt, seine Laune dürfte sich weiter verschlechtert haben. Mainz (Pokal), Wolfsburg und Bochum (Liga) heißen die kommenden drei Gegner. Dann geht es in der Champions League weiter, bei Lionel Messi, Kylian Mbappé und Paris Saint-Germain.