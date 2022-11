Seit Wochen befinden sich die Bayern in Topform, daran änderte sich auch gegen Bremen nichts. Der Tabellenführer überrannte die Gäste in der Anfangsphase. Jamal Musiala brachte die Münchner früh in Führung, nachdem Bremen hinten den Ball nicht klären konnte (6. Minute). Anthony Jung gelang zwar kurz darauf nach Vorlage von Mitchell Weiser der Ausgleich (10.), dann aber legten die Bayern richtig los.