Danach ließen die Bayern den Ball laufen, Mainz kam meistens mindestens einen Schritt zu spät. So auch in der 28. Minute, als sich Musiala und Eric Maxim Choupo-Moting mit einem Doppelpass durch die Mainzer Abwehr kombinierten, ehe Musiala auf 2:0 erhöhte. Erst danach kamen die formstarken Mainzer auch mal nach vorne – und hätten eigentlich den Anschluss erzielen müssen. Doch erst traf Jonathan Burkardt aus rund sechs Metern die Latte, anschließend beförderte Lee Jae-sung den Abpraller an den Pfosten (33. Minute).

In der 43. Minute erhöhten die Bayern auf 3:0. Alexander Hack fällte Mané. Der Sommerzugang trat selbst an, scheiterte erst an Keeper Robin Zentner, verwandelte dann aber den Nachschuss (43.). Mainz machte trotz des hohen Rückstandes ein ordentliches Spiel und belohnte sich noch vor der Pause mit dem 1:3. Erst scheiterte Burkardt mit einem schwach geschossenen Foulelfmeter an Sven Ulreich, der den Ball an die Latte lenkte (45.+3). Die folgende Ecke aber verlängerte Silvan Widmer mit dem Kopf ins Tor (45.+4).