Im ersten Spiel nach dem beschlossenen Abgang von Trainer Oliver Glasner zum Saisonende zeigten die Frankfurter eine entschlossene Leistung und machten von Beginn an viel Druck. In der 17. Minute riss dann Mainz-Verteidiger Andreas Hanche-Olsen im Strafraum im Fallen Frankfurts Daichi Kamada um. Der Japaner verwandelte den fälligen Strafstoß selbst (18.) und brachte die Eintracht in Führung. Auch danach hatte Frankfurt alles im Griff, von Mainz kam nichts.

Mitte der ersten Hälfte trauten sich die Mainzer dann mal hinten raus – und kassierten prompt den zweiten Treffer. Tuta schlug den Ball über den halben Platz auf Buta, der aus spitzem Winkel ins kurze Eck traf (40.).

In der zweiten Hälfte zeigte Randal Kolo Muani seine ganze Klasse. Sebastian Rode erkämpfte an der Mittellinie den Ball, der über Umwege zu Kolo Muani kam. Der Angreifer setzte zum Sprint an, wurde nicht richtig angegriffen und vollendete überlegt (59.). Danach spielte Frankfurt souverän zu Ende und bleibt im Kampf um die Europapokal-Plätze dabei.