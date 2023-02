Nach drei Remis in Folge zum Jahresauftakt reiste der FC Bayern mit Personalproblemen nach Wolfsburg. Unter anderem fielen nach dem souveränen Pokalerfolg in Mainz Dayot Upamecano und Eric Maxim Choupo-Moting kurzfristig aus, Thomas Müller spielte dafür in der Sturmspitze, der Ende Januar von Manchester City geliehene João Cancelo feierte sein Bundesligadebüt.