Fußball-Bundesliga Union knöpft den Bayern einen Punkt ab – Freiburg übernimmt Tabellenführung

Zum zweiten Mal in Folge hat der FC Bayern in der Bundesliga Punkte liegengelassen. Im Spitzenspiel am Samstagnachmittag bei Union Berlin gelang dem deutschen Meister nur ein 1:1 (1:1). Für die Berliner war es saisonübergreifend das zwölfte Ligaspiel in Folge ohne Niederlage. In der Tabelle steht Union mit elf Punkten auf Platz drei, die Bayern sind punktgleich einen Rang davor aufgrund einer besseren Tordifferenz.