Fünf Heimspiele in Folge hatte der VfL zuletzt unter dem neuen Trainer Thomas Letsch gewonnen. Sein Gegenüber Christian Streich durfte sein 340. Bundesligaspiel wieder in seiner Coachingzone verbringen, nachdem er vergangene Woche noch gesperrt zusehen musste. Beide bekamen ein intensives Duell auf Augenhöhe zu sehen, in dem Chancen zunächst ein rares Gut waren. Ein Standard brachte das erste Tor: Eine Freiburger Ecke floh hoch und weit durch den Bochumer Strafraum und am zweiten Pfosten schloss Michael Gregoritsch wuchtig ab (39.). Es war das achte Saisontor des Österreichers.