Bayer Leverkusen hat den Aufwind aus dem Champions-League-Erfolg über Atletico Madrid nicht in den Bundesliga-Alltag hinüberretten können. Im Heimspiel gegen Werder Bremen kam die Werkself nicht über ein Remis hinaus. Schon in der ersten Hälfte hielt Werder zunächst gut mit und kam über das Sturmduo Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch zu einigen Chancen. Näher am Torerfolg waren aber stets die Leverkusener: Robert Andrich köpfte den Ball nach einer Ecke an die Latte (35.), Jeremie Frimpong verfehlte aus kurzer Distanz das Bremer Tor (38.) und gewährte den Gästen vor der Halbzeitpause noch ein wenig Schonfrist.