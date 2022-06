Superstar-Transfer perfekt FC Bayern verpflichtet Sadio Mané

Einer der Besten für den FC Bayern

Mané kommt als einer der besten Premier-League-Angreifer der vergangenen Jahre, 2019 gewann er die Champions League, Ende Mai verpasste er mit den »Reds« gegen Real Madrid seinen zweiten Titel in der Königsklasse. Mané hatte von 2012 bis 2014 für RB Salzburg gespielt, nach zwei Jahren beim FC Southampton wechselte er 2016 für eine Ablöse von 41 Millionen Euro nach Liverpool. In der englischen Premier League erzielte er in 263 Einsätzen 111 Tore, dazu kam er auf 47 Torvorlagen.

Nach wie vor offen ist die Zukunft von Bayerns Torgarant Robert Lewandowski, ebenso wie jene von Serge Gnabry. Lewandowski will unbedingt zum FC Barcelona, Gnabry seinen 2023 auslaufenden Vertrag bisher nicht verlängern. Fest verpflichtet hat der FC Bayern bislang Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui und Mittelfeldspieler Ryan Gravenberch, beide von Ajax Amsterdam.