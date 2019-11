Bayern-Sieg in Düsseldorf Zurück in der Komfortzone

Der FC Bayern gewann in Düsseldorf in einer Manier, die dem Selbstverständnis des Klubs entspricht. Die Spieler loben das Spiel von Trainer Hansi Flick, der die Bosse in eine angenehme Situation bringt.

Bongarts/Getty Images Jubel bei den Bayern: Das Team von Trainer Hansi Flick feierte einen 4:0-Sieg in Düsseldorf