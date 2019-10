Bayern München droht Ärger mit der französischen Nationalmannschaft. Weil Verteidiger Lucas Hernández für die kommenden Länderspiele nominiert wurde, obwohl er die vergangenen beiden Klubspiele verpasste, äußerte sich Sportdirektor Hasan Salihamidzic nach der Partie gegen Hoffenheim verärgert. Wie David Alaba, der wegen einer Rippenverletzung nicht zur österreichischen Nationalmannschaft reise, würde auch Lucas in München bleiben. "Der wird nicht zur Nationalmannschaft abgestellt, weil er eine Stressreaktion im Knie hat", sagte Salihamidzic.

Noch am Donnerstag hatte Niko Kovac gehofft, Didier Deschamps würde darauf verzichten, den Münchner Sommerzugang zu berufen. "Das geht nicht gegen Bayern oder Kovac", erklärte jedoch der Weltmeistertrainer von 2018. "Aber wir haben auch wichtige Spiele. Ich kenne Lucas gut genug, er ist auch bereit, mit einem Bein zu spielen."

Einen kleinen Seitenhieb konnte sich Deschamps nicht verkneifen. "Lucas hat zu viele Spiele gespielt, aber nicht bei mir. Er hat viele, viele Spiele für Bayern gemacht. Alle drei Tage, obwohl er aus einer Verletzung kam", sagte er. Deschamps bezog sich auf die Knie-OP des 23-Jährigen im Frühjahr. Sein Pflichtspieldebüt für die Bayern gab Hernández mit einem Kurzeinsatz im Pokal in Cottbus, erstmals in der Startelf stand er am zweiten Bundesliga-Spieltag.

"Wir werden der französischen Nationalmannschaft Bescheid geben, dass es dem Spieler nicht gut geht, dass er verletzt ist", sagte Salihamidzic. "Und dann werden die Mediziner das unter sich klären." Eine Reaktion des französischen Verbands stand am Samstagabend noch aus.

Laut Fifa- und Uefa-Statut gilt die Abstellpflicht, nach der Klubs ihre Spieler den jeweiligen Verbänden bei einer Nominierung für Länderspiele zur Verfügung stellen müssen.