Münchner Zittern beim VfB Stuttgart Gefährlicher Kontrollverlust

Beim 2:1 in Stuttgart dominierte der FC Bayern lange Zeit ungefährdet. Doch nach den ersten Wechseln gerieten die Münchner in Not. Vor dem großen Spiel gegen Paris findet Leon Goretzka warnende Worte.

Aus Stuttgart berichtet Florian Kinast